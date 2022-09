Zwembaden bezorgd over hoge gasprijs: ‘Als er niks gebeurt, hakt dat er steviger in dan de coronacrisis’

Zelf weer je tanden kunnen poetsen; Eindhovens bedrijf geeft dwarslae­sie­pa­tiënt zelfstan­dig­heid terug

EINDHOVEN - Je tanden poetsen of zelfstandig je beker optillen. Het lijkt zo normaal, maar voor mensen met een dwarslaesie is het een droom die nu echt uitkomt. Het medische technologiebedrijf Onward Medical in Eindhoven bewijst dat herstel mogelijk is met een nieuwe innovatieve therapie.

14 september