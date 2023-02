Automobilist vliegt sloot over tussen Elburg en Dronten en eindigt op akker

Veluws schilderbe­drijf uit 1930 failliet verklaard: ‘Maar er is nog hoop’

Pruis Schilderwerken uit ’t Harde is opnieuw failliet. Het schildersbedrijf, dat in 1930 is opgericht en volgens de curator 24 werknemers in dienst heeft, is door rechtbank Gelderland op 27 januari failliet verklaard. Voor werknemers is er mogelijk tóch goed nieuws. ,,Ik heb hoop op een doorstart.’’

3 februari