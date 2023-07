derde divisie Gert Jan Karsten even terug op Urk: ‘Mijn vertrek naar IJsselmeer­vo­gels had alles te maken met het verlies van Julian’

Gemengde gevoelens overheersen als trainer Gert Jan Karsten (44) voor de oefenwedstrijd Urk – IJsselmeervogels (0-3) het hoofdveld van De Vormt betreedt. ,,Urk is voor mij een club van extremen geworden.’’ Op hetzelfde scorebord waar de 2-1 winst in de kampioenswedstrijd prijkte, verscheen een half jaar later de beeltenis van zoon Julian die uit het leven was gestapt. ,,Met de overgang naar IJsselmeervogels kon ik die lading achter me laten.’’