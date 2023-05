Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Gelderland

Licht aan het einde van de tunnel voor noodlijden­de muziekvere­ni­ging Juliana in Doornspijk?

Vorig jaar luidde Juliana in Doornspijk de noodklok: zonder extra subsidie van de gemeente valt de muziekvereniging om. Een jaar later tasten zij en andere muziekverenigingen nog steeds in het duister. Toch gloort er hoop aan de horizon: het leden aantal zit flink in de lift.