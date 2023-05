Dit monument in Elburg wordt eindelijk hersteld, maar dat gebeurt wel zo oud mogelijk

Honden genieten van uitlaatren in Nunspeet, maar in Elspeet moeten ze (nog) aangelijnd blijven

Het is gemakkelijk en gezellig: een hondenuitlaatren. Terwijl de honden lekker spelen kunnen de baasjes bij het hek even met elkaar kletsen. In Nunspeet worden de uitlaatrennen goed gebruikt. Niet gek dus dat veel inwoners van Elspeet er ook graag één in hun dorp zouden zien. Maar of het zover komt?