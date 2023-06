Dochter valt getroffen Ruud huilend in de armen na grote brand in Elburg: ‘We kunnen helemaal opnieuw beginnen’

met videoHet blussen op het bedrijventerrein in Elburg is een dag later nog altijd in volle gang. Ondernemers en medewerkers kijken machteloos toe hoe de brandweer het grotendeels verwoeste pand onder handen neemt. Waar de een lacht, barst een ander in tranen uit. „Uiteindelijk zijn het maar spullen.”