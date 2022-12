Eenzame Elburgers schuiven voor de kerstdis aan bij hun stadgenoten: ‘Mooiste is als er daarna contact blijft’

Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle bestaat 10 jaar: ‘Horizon is echt wel verbreed dankzij dit spoor’

Toenmalig koningin Beatrix opende in december 2012 de Hanzelijn, de grootste spooruitbreiding van Nederland in een kwart eeuw. Het bracht de wereld dichterbij, Dronten kreeg eindelijk een station. Nu, tien jaar later, is het tijd de balans op te maken.

