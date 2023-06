Eerste slimme sensoren geplaatst bij inwoner Elburg

Bliepbliep doet de metaalde­tec­tor van Henrik in Hulshorst; zoiets verzin je niet...

Of hij de lang geleden verloren trouwring van haar vader in een akker bij Hulshorst missschien terug zou kunnen vinden, was de vraag van een vriendin. En dus zwaaide Henrik Prins op een mooie avond met plezier zijn metaaldetector laag over de grond langs de Harderwijkerweg. Bliepbliep. Daar was de ring! Of toch niet? ,,Dit zou niet moeten kunnen.’’