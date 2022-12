Frontale aanrijding van Kevin (22) en Manon (21) met vrachtwagen in 't Harde: ‘Alles was verbrijzeld’

LEZERSREACTIES Lezers over grote muurschil­de­rin­gen in Hanzeste­den: ‘Het geeft sjeu aan soms saaie steden’

Een grote muurschildering is een aanwinst voor elke Hanzestad. Honderden lezers delen die mening, zo blijkt uit reacties op onze stelling over dit onderwerp. ‘Als je hierbij aan graffiti denkt, is het met je kunstopvatting niet zo best gesteld.’

16:29