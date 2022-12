Glazen Huisgekte op College Oostenlicht in Elburg: ‘Ik ben gestopt met koffie, anders komt het niet goed’

Angstige hond loopt al drie weken alleen rond op de Veluwe: ‘We denken dat hij gedumpt is’

Al ruim drie weken loopt een grote hond alleen rond in de omgeving van ’t Loo, bij Oldebroek. Het dier is te snel om te vangen en niemand heeft zich nog gemeld als eigenaar. De hond is erg angstig en niet benaderbaar. ,,We denken dat hij gedumpt is”, zegt Rianne Mooiweer uit ’t Harde. Zij hoopt met oproepen op sociale media en een flyeractie meer informatie te krijgen.

19 december