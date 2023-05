In Elburg gedeeltelijk bewolkt weer vanochtend

Harderwijk wil zekerheid van nieuw bestuur wijkcentra

De crisis is nog niet voorbij rond de wijkcentra in Harderwijk en veel is nog onduidelijk. Maar na de clash tussen de gemeente en het bestuur van De Roef en De Kiekmure eerder deze maand, is de politiek alsnog bereid de subsidie van 496.400 euro voor dit jaar beschikbaar te stellen. Als een nieuw aan te stellen bestuur zich tenminste voegt naar de eisen van de gemeente.