In Elburg lichte regen vanochtend

A28 bij Wezep gaat een zomerweek­end lang volledig op slot

Het voorbereidende werk zit er zo goed al op: de aanleg van de nieuwe aansluiting op snelweg A28 in Wezep gaat over een paar weken echt beginnen. En dat gaat het dorp (en de omgeving) merken. Voor de aanleg van een viaduct gaat de snelweg in juli een heel weekend op slot.