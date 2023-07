Knappe koppen Elburg goed voor één uitvinding in vijf jaar tijd

Harderwijk­se onderne­mers geven personeel forse korting: ‘Eindeloos lonen verhogen geen optie’

In de strijd tegen personeelstekorten zet een groep Harderwijkse ondernemers een nieuw wapen in: een gezamenlijke kortingspas voor werknemers én hun directe familie. Maar het is volgens de initiatiefnemers niet alleen bedoeld als lokkertje, het is ook een stukje ‘inflatiecompensatie en waardering’. ,,De schijf van vijf wordt hier bijna mee gedekt.’’