Met één Elburgse euro wordt 128 jaar varende geschiedenis gered: ‘Het is de ziel van onze werf’

Benieuwd naar wie je voorouders waren? In de bieb in Dronten helpen ze je meer te ontdekken

Een 'voorouderspreekuur’ in Dronten. De Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Flevoland, hield er zaterdagochtend weer een in de bibliotheek. De vereniging doet dat regelmatig, in Dronten bijvoorbeeld iedere eerste zaterdag van de oneven maanden. Erg druk was het niet, maar de vereniging verwacht in de toekomst mee te liften op het succes van tv-programma’s als ‘Verborgen Verleden’.

8 januari