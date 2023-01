Patrick uit Elburg wil na potje volleybal het ijs van zijn voorruit krabben en dan gebeurt dit...

Vrouw (60) uit ’t Harde die demente moeder sloeg krijgt geen straf: ‘volledig ontoereke­nings­vat­baar’

Geen straf of maatregel voor de vrouw (60) uit ’t Harde die op 27 april haar dementerende moeder sloeg. Volgens de rechtbank is de vrouw schuldig aan een poging tot zware mishandeling, maar is ze volledig ontoerekeningsvatbaar.

5 januari