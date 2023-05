Schuur in Elburg volledig verwoest door felle uitslaande brand

Eindelijk duidelijk­heid over parkeren in Waterfront Harderwijk, maar aan voorspel­lin­gen waagt wethouder zich niet

Na een lange periode van onduidelijkheid ligt er nu dan toch een plan voor een parkeergarage in het Waterfront in Harderwijk. Deze wordt bovengronds, bestaat uit vier bouwlagen en moet ruimte bieden aan zo’n 575 voertuigen. Wanneer de parkeergarage klaar is voor gebruik, is onduidelijk. Wethouder Edwin Enklaar waagt zich (dit keer) niet aan voorspellingen.