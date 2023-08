Slechthorend, slechtziend en mogelijk ook nog aangereden: Elburg speurt naar vermiste hond Bobby (15)

Inloophuis Biddinghui­zen is bang voor sluiting door conflict met gemeente: ‘We weten niet meer wat we moeten doen’

De spanning loopt op bij vrijwilligers en bezoekers van inloophuis De Kans in Biddinghuizen. Het huidige pand gaat tegen de vlakte, maar in het nieuwe onderkomen is het nog een kale boel. Door een conflict met de gemeente is de verbouwing nog steeds niet begonnen. ,,We snappen er he-le-maal niks meer van.’’