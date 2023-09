Blijft de histori­sche uitspraak over het werkrecht van asielzoe­ker Elvis staan?

Het was een historische uitspraak. In april oordeelde de Arnhemse rechtbank dat de Nigeriaanse asielzoeker Elvis Paul wel degelijk meer dan 24 weken in een jaar mag werken in Nederland. Het UWV, dat de werkvergunningen afgeeft, is het daar niet mee eens en gaat in hoger beroep. Blijft de uitspraak staan?