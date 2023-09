Veelpleger dreigt vanwege grote schuld met aanslag in Elburg: ‘Jullie maken mij kapot’

De Meerpaal Dronten start tweede groep succesvol ouderenpro­gram­ma Golden­Sports

Sport in Dronten van De Meerpaal start op dinsdag 19 september een tweede groep GoldenSports. Dit beweegprogramma voor 55-plussers is bedoeld voor inwoners die weer of meer willen bewegen. ,,De huidige groep groeit uit zijn jasje en er blijven vragen komen van inwoners voor een afwisselende buitentraining, die ook nog goed betaalbaar en supergezellig is”, vertelt Marjo de Groot van Sport in Dronten/De Meerpaal.