Volleyballers van EVV in Elburg trekken zich terug uit de topdivisie: ‘De laatste afzegging gaf de doorslag’

update Treinver­keer van- en naar Amsterdam beperkt door sein- en wisselsto­ring

Door een sein- en wisselstoring is er de hele middag beperkt treinverkeer mogelijk tussen Amsterdam en Almere. Daardoor is hinder ontstaan voor mensen die per trein willen reizen tussen Amsterdam enerzijds en Steenwijk, Meppel, Zwolle, Kampen, Dronten en Lelystad anderzijds.