Voor herbouw stadsmuur Elburg worden nieuwe oude stenen gebakken: ‘volgens eeuwenoud receptuur’

Tientallen geëvacueer­de Nederlan­ders uit Soedan opgevangen bij Europarcs Biddinghui­zen

De groep Nederlanders, die afgelopen week is geëvacueerd uit Soedan, krijgt tijdelijk onderdak op zes vakantieparken in Nederland. Één daarvan is Europarcs Zuiderzee in Biddinghuizen. Ze zijn gisteren aangekomen.