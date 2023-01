Waar woont Elburgs raadslid Rick van Velthuysen? Bewoner eist in anonieme brief onderzoek

Vader van Ineke werkte in de asbestfa­briek in Harderwijk en dat werd haar vijftig jaar later fataal

De gevaren van asbest zijn tegenwoordig wijd en zijd bekend. Hoe anders was dat in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. De vader van Ineke Bekema-Kruysdijk werkte in Harderwijk bij asbestfabriek Asbestona. Meer dan vijftig jaar later werd zijn werk zijn dochter alsnog fataal. Ze overleed drie jaar geleden op haar 68ste aan asbestkanker. ,,Asbest was overal. Op het werk en thuis.”

17 januari