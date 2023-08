Het leven van Pascal (54) was er één vol misbruik, verslaving en eenzaam­heid: ‘Ik leefde zes jaar met de gordijnen dicht’

,,Werd ik nog maar mishandeld, dan was er tenminste nog iemand met me bezig.’’ Alleen zo kan de 54-jarige Pascal Visser uit ’t Harde de ontzaglijke eenzaamheid die hij kende uitleggen. Afgestaan door zijn moeder, opgegroeid in een internaat, rondgezworven op straat, ging hij van GGZ-instelling naar GGZ-instelling. Nu wil hij anderen helpen. ,,Dat ik nog leef, is een godswonder.’’