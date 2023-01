Algemeen directeur WILDLANDS vertrekt na vier jaar: ‘Durf het met een gerust hart los te laten’

Bestuursle­den MORES zouden bij melding over zichzelf aftreden: ‘Reputatie van meldpunt staat altijd voorop’

Bestuursleden van MORES, het meldpunt voor seksueel wangedrag in de culturele en creatieve sector, zouden direct aftreden wanneer er meldingen binnenkomen die over zichzelf of familieleden gaan. Dat zei MORES-voorzitter Janke Dekker uit Beilen vandaag in het Radio 1-programma Mischa!. Het gesprek ging onder meer over het aangekondigde onderzoek naar wangedrag bij NOS Sport, waar haar man Tom Egbers werkt.

5 januari