Bestuurder bestelbus ramt pijlwagen op A37 bij Zwartemeer

MET VIDEO Opnieuw raak in asielzoe­kers­cen­trum Hardenberg: man gewond bij steekinci­dent, vrouw opgepakt

Een man is gisteravond laat gestoken met een scherp voorwerp in het asielzoekerscentrum in Heemserveen. Een vrouw is voor het steekincident opgepakt. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht.