Bewolkt weer in Emmen vanmiddag en vanavond

MIJN STENTOR Dit stuurden jullie in: leerlingen zamelen bijna 20.000 apparaten in • Majoor Jan uit Zwolle is 100!

Meer dan 18.000 apparaten zamelden leerlingen uit deze regio de afgelopen weken in, maar het was een wedstrijd: en dus kon er maar één school de winnaar zijn. Verder: Majoor Jan bereikt een respectabele leeftijd, terwijl we nu ook weten waar de wat de beste nagelsalon in Zwolle is. Dit stuurden onze lezers deze week in.