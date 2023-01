Botsing op kruising in Emmen: twee bestuurders raken gewond

Banketbak­ke­rij sluit zaak in Hardenberg en gaat op kleinere schaal verder: ‘Mensen bezuinigen erop’

Banketbakkerij Dorgelo heeft per 1 januari de deuren van de winkel in Hardenberg gesloten. In de vestiging aan de Wisseling in Dedemsvaart is vanaf nu een beperkt assortiment te koop, enkele dagen per week. ,,Zo houden we toch het persoonlijke contact.”

3 januari