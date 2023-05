Deathmetalfestival in Schoonebeek houdt op te bestaan

MIJN STENTOR Dit stuurden jullie in: zangeres­sen uit Zwolle op zoek naar mannen • Eerste dameskampi­oen­schap bij jeu-de-boulesclub

Een Zwolse zanggroep die op zoek is naar mannen, een Zwols echtpaar dat al zeventig jaar getrouwd is én een primeur voor een Zwolse jeu-de-boulesclub. Dat stuurden onze lezers deze week in.