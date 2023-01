Derde verdachte (19) fatale steekpartij zorginstelling Emmen aangehouden

Het incident vond omstreeks 20.20 uur plaats in het pand van Yorneo aan de Stationsstraat in Emmen. De politie trof de medewerker zwaargewond aan, maar hulp mocht niet meer baten. De vrouw uit Groningen overleed ter plekke. Er waren meerdere hulpdiensten ter plaatse. De politie zette een helikopter in, waarna de twee verdachten aangehouden konden worden. Een van de verdachten, een man van 19 uit Emmen, werd kort na het steekincident aangehouden. De 16-jarige verdachte werd enkele uren later opgepakt in de gemeente Meppel.

Grote impact

,,We zijn met elkaar heel erg geschrokken. Het is afgrijselijk”, liet burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen eerder weten. ,,De impact is drieledig: het slachtoffer is een vrouw van 26, dat is afschuwelijk”, zegt Van Oosterhout. “Maar ook voor de medewerkers die erbij waren. En de dader, die kennen we natuurlijk nog niet, maar die is ook niet op de wereld gekomen met het idee om iemand om te brengen. Op alle drie de fronten zit je daarover te piekeren als burgemeester.” Van Oosterhout zat zelf acht jaar in de Raad van Toezicht van Yorneo.