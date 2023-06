Heldere middag in Emmen

Spartelvij­ver­ge­bouw in Sibculo krijgt opknap­beurt van vrijwilli­gers (en daar blijft het niet bij)

Het spartelvijvergebouw in Sibculo is flink aangepakt in het afgelopen jaar. Binnen en buiten is er gemoderniseerd, vele vrijwilligershanden maakten licht werk. En er zijn nog meer plannen om de plas nog aantrekkelijker te maken.