Heldere ochtend en middag in Emmen

Frank Koerkamp vanuit krater bij Sibculo: ‘We zagen de verzakking met de minuut dieper worden’

De gisteren nog kleine verzakking in de provinciale weg tussen Sibculo en Kloosterhaar is zondagochtend een diepe krater waarin specialisten zoeken naar de oorzaak. „We zagen het afgelopen week van minuut tot minuut erger worden”, zegt rayoncoördinator Frank Koerkamp van provincie Overijssel. Tegen de middag meldt hij dat de weg mogelijk over enkele uren al weer open kan. Update: de weg gaat rond 17.00 uur open.