Man (36) bestraft voor betasten 12-jarig meisje in bos Emmen

College Groningen met omstreden BBB-gedeputeer­de geïnstal­leerd

In de provincie Groningen is een nieuw college van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd, met daarin de al in opspraak geraakte Henk Emmens van de BoerBurgerBeweging. Bij een stemming kreeg hij het vertrouwen van een kleine meerderheid in Provinciale Staten. Van de 43 leden stemden er 25 voor en 18 tegen.