Minderjarige jongen uit Emmen verdacht van zedendelict in Heerenveen: slachtoffer is 7-jarig meisje

Update Ondanks politie­blok­ka­de meer tractoren dan toegestaan bij provincie­huis Groningen, protest voorbij

Het boerenprotest bij het Provinciehuis in Groningen is afgelopen. De demonstratie liep ten einde nadat een aantal actievoerders binnen koffie had gedronken met verantwoordelijk gedeputeerde Johan Hamster. Even daarvoor hadden zich voor de deur van het Provinciehuis aan het Martinikerkhof tientallen actievoerders verzameld met elf tractoren, meerdere trucks en auto’s.

24 januari