Motorrijder gewond door botsing met auto in Emmen

Brian (26) cel in voor misbruiken jonge meisjes in toiletge­bouw, impact op slachtof­fers immens

Voor het seksueel misbruiken van twee jonge meisjes (toen 5 en 8) moet Brian L. (26) uit Gramsbergen de gevangenis in, maar niet zolang als het OM wil. Hij pleegt beide vergrijpen in 2021 in hetzelfde toiletgebouw van camping De Zandstuve in Rheeze. ,,Hij heeft niet stilgestaan bij de gevolgen voor de slachtoffers.”