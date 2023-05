Motorrijder gewond na val op Rondweg Emmen

Superbike-cou­reur Van der Mark dertiende in Assen, wereldkam­pi­oen Bautista wint

Motorcoureur Michael van der Mark heeft in de eerste Superbike-race van dit weekeinde op het circuit van Assen genoegen moeten nemen met de dertiende plaats, goed voor 3 punten voor het WK. De Spaanse wereldkampioen Álvaro Bautista won op zijn Ducati de race over 21 rondes en verstevigde daardoor de leiding in het klassement.