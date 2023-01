Olifantje geboren in Wildlands

Man (20) uit Tynaarlo overvallen na bedreiging met schroeven­draai­er: politie pakt twee verdachten op

Afgelopen nacht is een 20-jarige man uit de gemeente Tynaarlo overvallen in de Oudestraat in Assen, waarbij hij bedreigd is met een schroevendraaier. Later die nacht zijn een minderjarige jongen uit Assen en een 22-jarige man uit Emmen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze straatroof.

21 januari