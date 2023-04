Paasvuur in Erica mag zondag ondanks bezwaar van inwoner doorgaan

Fietser (66) zwaarge­wond geraakt bij verkeerson­ge­luk in Assen: politie zoekt getuigen

Gisterenmiddag rond 15:45 is een fietser in Assen zwaargewond geraakt bij een mogelijke aanrijding met een inhalende bestelbus. Het ongeluk gebeurde ten hoogte van de Kloosterstraat aan de Oostersingel. De politie is op zoek naar getuigen.