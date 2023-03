Personeel Scheper Ziekenhuis krijgt 220 extra parkeerplekken

met video Auto belandt op de kop in de sloot bij Bergent­heim, bestuurder raakt gewond

Op de Hardenbergerweg bij Bergentheim is vanochtend een personenauto op de kop in een sloot terechtgekomen. De bestuurder is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en of de gladheid een rol heeft gespeeld, is nog onbekend.