Regenbuien, maar soms ook zon in Emmen vandaag

Elektrifi­ca­tie laatste diesel­spoor­lij­nen Overijssel in gevaar

Ondanks het ontbreken van rijksgeld wil de provincie toch in 2027 de spoorlijn Almelo-Mariënberg geëlektrificeerd hebben. Of dat ook lukt bij het spoor tussen Hengelo en Zutphen is nog de vraag. Elektrificatie van de twee spoorlijnen kost naar schatting 130 tot 195 miljoen euro.