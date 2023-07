Stralend zonnig weer in Emmen vandaag

Bargns Pop brengt muzikaal genot én geld in het laatje voor zwembad: ‘Je kunt wel zeggen dat ieder gezin in Klooster­haar een abonnement heeft’

Het was zaterdag weer muzikaal genieten voor de honderden bezoekers van Bargns Pop in Kloosterhaar. De opbrengst van de optredens gaat al jarenlang naar het onderhoud van zwembad De Bargns. Hoe een klein dorp groot is in saamhorigheid.