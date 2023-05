Vv Emmen stopt met prestatievoetbal: ‘Wat heb je eraan als je wekelijks wordt afgeschoten?’

update Bostheater Gramsber­gen opent openlucht­sei­zoen met Tangarine

Het Bostheater in Gramsbergen opent zaterdag 27 mei de poorten voor een nieuw seizoen. Het zomerprogramma is samengesteld in samenwerking met het Hardenbergse theater de Voorveghter, en het eerste optreden is dat van het Nederlandse singer-songwriterduo Tangarine.