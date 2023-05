Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Noord-Holland

Voormalig voetbal­prof Youri Petrov (48), oud-spe­ler RKC, FC Twente, ADO en Volendam, overleden

Voormalig profvoetballer Youri Petrov is 48-jarige leeftijd overleden. De geboren Oekraïner speelde na enkele seizoenen in Oekraïne (Dnjepr Dnjepropetrovsk) en Rusland (Spartak Moskou en Lokomotiv Moskou) vanaf 1994 jarenlang in Nederland, bij achtereenvolgens RKC, FC Twente, weer RKC, ADO Den Haag en FC Volendam. Petrov kampte al tijdens zijn carrière met een alcoholverslaving, waardoor hij in 1997 bij FC Twente werd ontslagen.