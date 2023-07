Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Enkhuizen vandaag

OM eist in hoger beroep opnieuw 15 jaar voor doden Sumanta Bansi

Het Openbaar Ministerie heeft vijftien jaar cel geëist bij het hof in Amsterdam tegen Manodj B. uit Hoorn voor het doodsteken van de 22-jarige Sumanta Bansi in 2018 en het laten verdwijnen van haar lichaam. “Haar familie zette in 2016 een jong meisje vol dromen en kansen op het vliegtuig. Zes jaar later hebben zij haar in een kist opgehaald. Dat is alles wat er van haar over is en dat is hartverscheurend.”