Schikking tussen Alkmaarse school en vader van gezakte examenkan­di­da­te

De vader van een examenkandidate en de Alkmaarse school waar zijn dochter leerlinge was, hebben in een ruzie over haar examenresultaat de strijdbijl voorlopig begraven. Een kort geding over de kwestie draaide woensdag bij de rechtbank in Den Haag uit op een schikking, aldus een van de betrokken advocatenkantoren. Over wat de aanvankelijke tegenstanders nu zijn overeengekomen, wilden de vertegenwoordigers van de eisende partij geen mededelingen doen.