Momenteel geen sprake van droogte in Nederland: voldoende water om aan watervraag te voldoen

Nederland­se zeilboot voegt Heiner en Kirketerp toe in Ocean Race: ‘Het is een ongeloof­lijk voorrecht’

Het Nederlandse Team JAJO heeft Nicholas Heiner en Martin Kirketerp toegevoegd aan de bemanning voor de komende etappes van The Ocean Race. De oud-wereldkampioen in de Laser uit Enkhuizen komt alleen in actie in Leg 7 van de zeilrace om de wereld, terwijl de voormalige olympisch kampioen uit Denemarken Leg 6 én 7 vaart.