Regenbuien, maar soms ook zon in Enkhuizen vandaag

5000 broodjes paling tijdens optreden Jan Smit in Harderwijk, ondanks kritiek: ‘Stemming­ma­ke­rij’

Het lijkt wel een poging om in het Guinness Book of Records te komen. Maar daar heeft het eten van 5000 broodjes paling tijdens het optreden van Jan Smit niks mee van doen. Het is een ludieke (en niet geheel onomstreden) actie om Harderwijk Live én de onlosmakelijk aan de stad verbonden vissoort te promoten.