Jackpot voor FC Volendam door transfer Van de Ven: club krijgt 7 miljoen euro

FC Volendam houdt miljoenen over aan de toptransfer die verdediger Micky van de Ven maakt naar Tottenham Hotspur. De nummer 14 van het afgelopen eredivisieseizoen bedong bij de verkoop van de jeugdinternational aan VfL Wolfsburg een doorverkooppercentage van 15 procent over de winst bij een volgende transfer. Ook hebben de Noord-Hollanders recht op een deel van de zogeheten solidariteitsvergoeding vanwege de vele jaren die Van de Ven daar in de jeugdopleiding speelde.