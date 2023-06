Vandaag lekker weer in Enkhuizen

Bol en Klaver leiden 43-koppige atletiek­ploeg voor EK landen­teams

De Nederlandse atletiekploeg gaat in een topbezetting naar de Europese kampioenschappen voor landenteams in Polen. De equipe telt in totaal 43 atleten, met onder anderen drievoudig Europees kampioene Femke Bol (400 meter, 400 meter horden en 4x100 meter), Europees kampioene kogelstoten Jessica Schilder, Europees indoorkampioen hoogspringen Douwe Amels, hordeloopster Nadine Visser en sprintster Lieke Klaver.