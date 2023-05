Vanmiddag en vanavond bewolkt weer in Enkhuizen

Met video Truus en Freddie verleidden en liquideer­den nazi’s: ‘Ze was niet trots, maar het was noodzaak’

Ze bliezen spoorlijnen op, ze verleidden nazi’s om ze te liquideren. Nog tieners waren Truus en Freddie Oversteegen, maar samen met verzetsicoon Hannie Schaft de meest gezochte vrouwen van Nederland. Hun kinderen vertellen het indrukwekkende verhaal over de intellectuele dame met sproetjes, de tomboy, en het mooie poppetje. ,,Over de meeste dingen kon Truus goed praten, behalve over het drama in Dordrecht”.