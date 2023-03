Vanochtend lichte regen in Enkhuizen

AZ-cap­tain Jordy Clasie na late tegentref­fer tegen Feyenoord: ‘Gewoon doodzonde’

Jordy Clasie was zeer teleurgesteld over de manier waarop AZ in de laatste minuut de wedstrijd tegen Feyenoord uit handen gaf. De aanvoerder van de Alkmaarders had een gelijkspel een terechte uitslag gevonden.